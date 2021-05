Rekordstart på året for superyachter

Etter en av de største krisene i historien for turist- og reiselivsnæringene, virker markedet for superyachter å være tilbake.

Etterspørselen etter yachter som er over 30 meter lange er blitt rekordhøy ettersom stadig flere velstående turister vil glede seg over ferieparadisene uten å skulle uroe seg over folkemengdene og coronaviruset, skriver Financial Times.

Bedre enn pre-corona

Og det er ikke bare for i frykt for å bli smittet og få ferien ødelagt som gjør at folk flokker til yachtene. Superyachter gir også muligheter til alt fra å bedrive vannsport til yoga- og treningsøkter, i tillegg til å gi deg muligheten til å være med venner og familie i en liten boble på sjøen.

– Siden vi kom ut av den første nedstengningen (i fjor sommer), har markedet hatt en kraftig oppgang til nivåer som er langt over det nivået vi lå på før nedstengningen, sier Antony Sheriff, adm. direktør i Princess Yachts.

Princess er ikke alene om det. Ferretti, som holder til i Nord-Italia, klarte ny rekord da de levert 56 yachter i løpet av årets første kvartal. Italienerne sa også at de opplevde en «fantastisk akselerasjon» i ordre som overgikk prognosene deres.

Frem til 17. mai ble det registrert solgt 208 superyachter på markedet for 1 milliard pund – opp fra 131 solgte superyachter i samme periode i fjor, ifølge bransjebladet Boat International.

Rikingene revurderer tidsbruken

Det er også flere som mener at pandemien har gjort at de rike og velstående har begynt å revurdere hvordan de bruker tiden sin, noe som har fått flere til kjøpe sin første båt eller å oppgradere.

– Med coronavirus innså folk at «livet ditt kan endre seg umiddelbart». Deres oppfatning av livet endret seg, og de ønsket å utnytte øyeblikket, sier Marco Valle, konsernsjef for Benetti Yachts i Italia, som også mener at børsoppturene i løpet av pandemien også har vært en faktor.

– Det er ikke en hemmelighet at børsene gikk drastisk mye opp. Vi var klare med de riktige produktene, sier Valle.

Benetti er et av verdens mest kjente verft og har stått bak yachter som Kjell Inge Røkkes «Reverie» og Adnan Khashoggis skip «Nabila». Men sjefen er likevel ikke overbevist om at de gode tidene for superyachter som er nå vil fortsette inn i evigheten, og Valle sier til Financial Times at han venter at ordrene vil falle, og at det vil bli en hard kamp om å holde på kundene når krisen er over.

– Vår oppgave som produsent er å overbevise dem om at yachting ikke bare noe nytt, men en lidenskap for å gjenta, å holde på med i dette livet og overføre i familien til sønner og døtre, sier Valle.