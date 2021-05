Spania åpner for cruiseturisme

Spania vil fra og med mandag 7. juni tillate at cruiseskip legger til kai i havnene deres. Det informerte det spanske transportdepartementet om lørdag.

Spania forbød cruiseskip å legge til kai i juni i fjor, da pandemien fortsatt var herjet i deler av Europa. Dette kom etter at en rekke superspreder-arrangementer hadde forkommet på cruiseskip, skriver Reuters.

–Må overholde tiltak

– Rederier må overholde tiltak opprettet av helsedepartementet, for å garantere total sikkerhet, både for cruisepassasjerer og for byene de legger til kai, heter det i en uttalelse fra transportdepartementet.

Spania var før pandemien det nest mest populære reisemålet for internasjonale cruise i Europa, og åpningen av cruisetrafikken regnes nærmest som nødhjelp for landets turistsektor som har slitt tungt under pandemien.

Så langt under pandemien har over 3,7 millioner spanjoler blitt registrert smittet, mens det er meldt om 79.000 coronarelaterte dødsfall.

– Uten begrensninger

Det er imidlertid ikke bare cruisetrafikk Spania åpner for den 7. juni. Før pandemien slo til var Spania også verdens nest mest besøkte land, og statsminister Pedro Sanchez kunngjorde i forrige uke at landet ville tillate at folk fra hele verden kan komme inn i landet, så lenge de er blitt vaksinerte, skriver Reuters.

I tillegg vil Spania også tillate turister fra ti land utenfor EU som ansees som lav risiko å ankomme landet uten å måtte fremvise en negativ test.

– De er velkomne – mer enn velkomne – uten begrensninger eller helsekontroller, sa Sanchez til de fremmøtte journalistene.