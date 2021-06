Turister bøtelagt for sandtyveri

De siste dagene er 41 personer bøtelagt av grensepolitiet på den italienske øyen Sardinia i Middelhavet.

Felles for dem alle, var at de hadde tatt med seg et lite ferieminne fra de flotte strendene som lokker turister til feriedestinasjonen.





30.000 i bot

I 2017 ble det forbudt å ta med seg stener, skjell og sand fra strendene på Sardinia. De som blir tatt risikerer bøter på mellom 500 og 3.000 euro, skriver AP.

I den målrettede aksjonen politiet har gjennomført på flyplassen og i havner de siste dagene, ble det beslaglagt til sammen 100 kilo med sand, skjell og stener.

Ifølge italienske medier ble noen av de 41 som ble avslørt, ilagt bøter på 3.000 euro, som med dagens kurs tilsvarer litt i overkant av 30.000 kroner.

Mange bekker små....

Selv om det kanskje kan virke harmløst å ta med seg et skjell fra stranden eller 10-15 gram sand, så har lokale myndigheter sett seg nødt til å slå ned på problemet med sanksjoner.

Når millioner av turister besøker Sardinia, kan selv små uskyldige suvenirer fra hver og en tilreisende, få store følger på sikt.

De mange strendene er nemlig viktig for Sardinias økonomi, siden de tiltrekker seg så mange turister.