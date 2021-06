Coronasmitte på en av de første cruiseseilasene i Karibien

– To gjester som delte lugar om bord på Celebrity Millennium, har testet positivt for covid-19. De har ingen symptomer og er i isolasjon, står det i en uttalelse fra Royal Caribbean torsdag.

Selskapet legger til at alle passasjerene og hele mannskapet var vaksinert på forhånd.

Det var rundt 600 passasjerer om bord og et mannskap på 650 personer, som la ut fra St. Maarten i Karibia lørdag på en sju dager lang seilas som skulle omfatte Barbados, Aruba og Curaçao.

Ifølge Reuters var dette et av de første cruisene som har fått tillatelse fra myndighetene i USA til å gjenoppta trafikken, med oppstart i forrige uke, etter at cruisetrafikken har vært innstilt i over ett år på grunn av coronapandemien.

(©NTB)