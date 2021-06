Kongeparets ferietips: – Ta hele landet i bruk

Begge ga uttrykk for at det var deilig å kunne reise i Norge igjen.

Gjenganger i Ullensvang

Dronningen startet årets sommer med en liten visitt i Ullensvang kommune i starten av juni for å åpne en ny trappesti kalt Kråkestien, som ligger helt i starten av Dronningstien.

– Et besøk for 39 år siden har satt sine spor. Om vi har telt rett, har jeg trolig vært i Ullensvang minst 37 ganger – helt siden mitt første besøk i 1982, sa dronningen.

– For meg er Ullensvang ensbetydende med friluftsliv. Her er naturen på sitt rauseste. Og naturen har bergtatt meg og mitt følge mer og mer – etter hvert som vi har blitt kjent i Ullensvang-området, fortsatte dronningen i sin tale under åpningen.

Dro til Lofoten

I fjor sommer gjorde kongeparet som mange andre nordmenn som var «fanget» i eget land, de la ferieturen til Lofoten.

– Vi startet i Å ytterst på Moskenesøya og endte i Raftsundet i Trollfjorden med sol hele veien, sa dronning Sonja på kongehusets hjemmeside.

Det ble tid til flere strandhogg og fjellturer i nordlandsnaturen.

Kongeparet hadde invitert både kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise og barna til familieferie som avslutning på sommeren.

Dronningens egne Norges-blinkskudd

Dronningen er for øvrig en ivrig hobbyfotograf og har tidligere delt en rekke naturbilder hun har tatt på sine mange reiser i Norge.

– Vi har samlet sammen noen av mine private bilder fra mine reiser rundt i Norge – spesielt fra Nord-Norge, vestkysten og Svalbard, sa dronningen da hun presenterte noen av bildene for chilenske gjester under en middag i Santiago i 2019.

Fotosamlingen viser at dronningen har knipset bilder både i Utvær, ved Vestfjorden, ved Dronningvarden på Stortind og i Sørfjorden i Hardanger – og mange andre steder.

(©NTB)