Stort inntektstap tross rekordsommer for Støtvig Hotel

Reiselivet fikk seg et kraftig skudd for baugn i fjor, det gjelder også Fische-familiens populære Støtvig Hotel på Larkollen utenfor Moss.

I løpet av 2020 hadde Støtvig Hotel driftsinntekter på 81,5 millioner kroner, ned fra 102 millioner kroner året før. At inntektstapet ikke ble større, til tross for to nedstenginger, skyldes ifølge årsberetningen en rekordhøy omsetning i sommermånedene.

3,7 millioner i coronakompensasjon

«Pandemien har påført selskapet betydelige økonomiske tap, til tross for at noen kostnader har kvalifisert for kompensasjonsordningen. Det er fortsatt betydelig usikkerhet til når driften kan normaliseres, og om det kan komme flere nedstengninger», skriver selskapet i årsberetningen.

Resultatet før skatt endte på 2,9 millioner kroner, et kraftig fall sammenlignet med fjoråret, da Fische-familien satt igjen med 12,5 millioner kroner før skatt.

Som følge av coronapandemien har selskapet fått tilskudd på 3,68 millioner kroner fra staten.

Støtvig Hotel (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 81,5 102,8 Driftsresultat 2,9 12,4 Resultat før skatt 2,9 12,5 Årsresultat 2,3 9,8

Som følge av at hotellet er stengt flere måneder inn i 2021 ventes det at inneværende år vil ende med et regnskapsmessig tap. For sommeren er det også i år høy etterspørsel, og hotellet tror konferansemarkedet vil komme tilbake i løpet av høsten.

28. mai kunne hotellet igjen åpne dørene etter nedstenging nummer to, og hotelldirektør Nina Nilsen kunne fortelle Moss Avis at det var med nesten fullt belegg i gjenåpningshelgen. Flere av de faste gjestene hadde også booket ukeslange opphold i løpet av sommeren.

Utivder kapasiteten

I årsberetningen påpekes det at Støtvig har en lav andel utenlandsgjester, og at det primært satses mot det nasjonale markedet. Selskapet har sterk tro på at dette markedet vil komme tilbake med økt volum og sterk betalingsvilje, og har derfor igangsatt byggeprosjekter for å øke kapasiteten ved hotellet.

Ett søsterelskap vil i løpet av høsten ferdigstille et nybygg, mens et annet er i gang med prosjektering av flere nye bygg, i tillegg til en parkeringskjeller.

Stig Fische har en plan om å gjøre Larkollen til en destinasjon, og på sikt skal det bygges ut 100 nye boliger.

Mot slutten av 2020 ble det ferdigstilt fem frittstående eneboliger, tegnet av familiens arkitektdatter Annichen Fische. Boligene ble annonsert for salg til rundt 9 millioner kroner pr. stykk rundt påsketider, rettet mot Oslo-markedet. Interessenter ble i tillegg til til den sjønære beliggenheten ble lokket med rabatter på hotelltjenester.