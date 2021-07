Turistnæringen kan tape over 34.000 milliarder på coronapandemien

Beløpet tilsvarer 4.000 milliarder dollar, som utgjør over 34.000 milliarder i norske kroner.

De enorme økonomiske tapene skyldes blant annet mangel på vaksinering i utviklingsland, ifølge rapporten fra to FN-organisasjoner, Verdens turistorganisasjon (UNWTO) og FN-konferansen for handel og utvikling (UNCTAD).

– Turisme er livslinjen for millioner og mer vaksinering som kan beskytte samfunn og støtte en trygg omstart for turismen, er helt avgjørende for å få tilbake arbeidsplasser og sårt tiltrengte ressurser, sier UNWTOs generalsekretær Zurab Pololikasjvilij.

I Norge forteller fire av fem at de vil ta norgesferie i år , men cruisenæringen forbereder seg på en oppblomstring først i slutten av 2021 og i 2022.