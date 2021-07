Flere nordmenn booker ferie i Europa etter ferske reiseråd

– Bookingtallene til utlandet føk i været etter at regjeringen varslet endringer i reiserådene, sier pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

Med de nye reglene som trer i kraft mandag, blir flere europeiske land grønne på Folkehelseinstituttets smittekart. Reglene gjør at folk kan reise uten karanteneplikt og coronasertifikat.

Sterkere økning utover høsten

Eckhoff opplyser at selv om nordmenn flest har planlagt norgesferie i sommer, vil flere reise til utlandet fra august og utover høsten. Flykapasiteten er langt lavere enn tidligere, og SAS venter kun 40 prosent av en normal sommer for utenlandstrafikken.

– Det er planlagt langt færre fly til utlandet enn normalt, og dermed er det også et godt råd å være tidlig ute med bestilling dersom en ønsker å reise utenlands, sier han.

Avinor bekrefter at det trolig blir mer travelt på norske flyplasser framover, og fra neste uke venter de 30.000-35.000 passasjerer på Oslo lufthavn. Antallet vil øke utover i juli.

– Vi har sett en jevn strøm av passasjerer. Det er ikke en spesiell økning akkurat fra dag til dag, men det går jevnt oppover, sier kommunikasjonsansvarlig Nora Prestaasen i Avinor til NTB.

Avinor anbefaler at folk som skal til utlandet, forbereder seg godt og beregner god tid på flyplassen.

Sterk økning i europareiser med Norwegian

Hos Norwegian begynte utenlandsbookingene å øke allerede 18. juni, da Utenriksdepartementet opphevet reiserådene for EØS, Schengen og Storbritannia slik at flere kunne reise utenlands.

– Generelt er etterspørselen etter flyreiser følsom overfor regjeringens reiseråd, men når reglene først lettes, går det raskt med bookingene, sier presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian til NTB.

Norwegian melder at middelhavsdestinasjonene Spania og Hellas er spesielt populære i år, men at mange også reiser til storbyene Barcelona, Berlin og Paris.

– Nordmenn vil gjerne ut å reise i sommer, det er tydelig, sier Hjørnholm.

Ikke en normal høysesong for danskebåten

Fredag seilte danskebåten til DFDS Seaways fra København til Oslo for første gang på over et halvt år. Danmark, som er et populært reisemål for ferieglade nordmenn, var ikke blant de helgrønne landene på FHIs oppdaterte smittekart. Der er det kun Sjælland, Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland som blir grønne, mens favoritten København forblir oransje.

– Vi forventer flere bookinger de neste par månedene, men vi tror ikke det blir like gode passasjertall som en normal høysesong før corona, sier kommunikasjonssjef Nicole Seroff i DFDS til NTB.

– Alt kommer an på om det er lett å reise eller ikke, og det gjelder både for dansker og nordmenn. Så selvfølgelig ønsker vi at Norge reduserer eller fjerner reisebegrensningene så det blir lettere for folk å reise inn og ut, sier hun.

