Vokser friskt på enkle hytter

– De seneste årene er friluftsliv kort og godt blitt enda mer populært enn det var, og at stadig flere deler de opplevelsene man har å by på via nettstedet vårt, inatur.no. Vi har vokst både på hytter, jakt og fiske, sier Morten Pedersen, daglig leder i Inatur Norge, som driver nettstedet inatur.no.

Det beskriver seg som Norges største markedsplass for jakt, fiske og hytter i norsk natur.

I fjor økte omsetningen økte 27 prosent, og den er blitt doblet siden 2015.

Største eier i selskapet er Statskog, et selskap Inatur også deler adresse med i trøndelagsbyen Namsos.

Ukjente hytteperler nær Rondane nasjonalpark, jakt på elg i Gausdal og ørretfiske i Gudbrandsdals-lågen er noen av friluftsopplevelsene selskapet formidler.

Selskapet samler tilbud fra private grunneiere, elveeierlag og andre oppdragsgivere og presenterer dem i en felles nettportal.

BADE- OG FISKEMULIGHETER: Elgstølen har bilvei helt frem og ligger ved ørretvannet Vesle Byringtjern i Rendalen. Foto: Inatur

1.187 hyttetilbud i Norge

Der kan kunden bla i et tilbud som for øyeblikket består av 1221 småviltjakttilbud, 526 storviltjakttilbud, 271 fisketilbud for innlandsfiske, 271 fisketilbud for laksefiske og 1.187 hyttetilbud.

Hyttene betegnes som relativt enkle, gjerne et stykke fra allfarvei og med beliggenhet «midt i smørøyet for jakt, fiske og friluftsliv».

I fjor hadde selskapet en bruttoomsetning på over 170 millioner kroner.

Av denne bruttoomsetningen tar Inatur Norge 10 prosent provisjon pluss moms, og forbrukeren gjør opp med bankkort på forhånd, akkurat som på hotels.com eller Airbnb.

Forskjellen mellom hyttetilbudet på inatur og de mer kommersielle portalene er standarden på hyttene.

De fleste av hyttene representerer det Inatur gjerne omtaler som det ekte hyttelivet.