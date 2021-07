– He-he... ja, noen kan sikkert se på transaksjonen slik, men vi startet faktisk med å se på hotellet først, sier Svein Arild Steen-Mevold, adm. direktør i hotellutviklingsselskapet Up North, som kjøper halvparten av Park Hotel.

Adolfsen eier 70 prosent

Han sier at hotellet med sine 122 rom, sentralt beliggende i turistdestinasjonen Voss, med skianlegg, langrennsløyper, gondol, store hytteområder og en rekke aktivitetsbaserte reiselivstilbud, er en veldig fin base for å videreutvikle hotellproduktet.

– Også er vinkjelleren et veldig flott og unikt tilleggselement i huset, som vi vil dyrke videre med gode mat- og drikkeopplevelser for gjestene, sier Steen-Mevold.



Han blir også medeier av hotellet og vinkjelleren, siden han eier 10 prosent av Up North. 90 prosent eier brødrene Adolfsen. Den andre halvparten kjøpes av Vossevangen Utvikling, som også Adolfsen-duoen eier 50 prosent av.

De vil dermed kontrollere i overkant av 90 prosent av Park Hotel og den smakfulle vinsamlingen. Den siste delen av eierskapet vil fordeles på lokale investorer i Vosse-traktene, hvor reiselivsinvestoren Sigbjørn Slåtten er den største av dem.

Tause om prisen

Kilder opplyser til Finansavisen at prisen som kjøperne har betalt for hotellet og vinen er 100 millioner kroner.

– Hva er mest verdt – hotellet eller vinkjelleren?

– Vi kommer ikke til å kommentere prisen på denne transaksjonen, ei heller hva som er mest verdt, sier Steen-Mevold.

Heller ikke Sigbjørn Slåtten vil lette på sløret. Men han kan avsløre at de nye eierne har markert oppkjøpet med å åpne noen flasker med vin.

– Jeg feiret vel med to glass god vin, sier han.

TREKKPLASTER: Finansavisen og Kapitals vinjournalist Svein Lindin, sier vinsamlingen på Voss tiltrekker seg internasjonale gjester til hotellet. Foto: Kapital

Slår Sveeas' samling

Vinsalget vil være det største i Norge til nå.

Christer Sveaas auksjonerte bort nesten 5.800 flasker fra kjelleren til topprestauranten Bagatelle i Oslo da den ble nedlagt.

– Salget skal ha innbragt rundt 15 millioner kroner. Det er helt klart at samlingen på Voss er verdt mye mer. Den består av flere flasker og viner som det er svært vanskelig å oppdrive, sier vinjournalist Lindin.

Han forteller at samlingen, som den kjente sommelieren Francesco Marzola har hatt ansvaret for, har noen svært sjeldne viner fra Bordeaux og Bourgogne. Han berømmer Marzolas imponerende arbeid med å registrere all vinen i kjelleren.

– Det har tatt flere år. Det er takket være ham at denne unike samlingen er blitt kjent langt utenfor Norges grenser, og som gjør at Park Hotel på Voss er blitt et reisemål i seg selv, sier Lindin.