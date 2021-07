Jublende Branson på snarvisitt i verdensrommet

Deretter fløy fartøyet det siste stykket ut i rommet for egen maskin, til en makshøyde på rundt 85 kilometer. Rakettflyet landet til slutt på en vanlig rullebane.

Fremskyndet turen

Branson skulle egentlig tatt av senere i år, før selskapet hans begynner å ta med betalende passasjerer til neste år. Men 2. juli opplyste Branson at han fremskynder reisen. Han insisterer likevel på at det ikke er et kappløp, og at han ikke prøver å slå Bezos.

Romflyet Unity har vært på tre bemannede turer i verdensrommet allerede.

– Det er en nydelig dag for en reise til rommet, tvitret Branson sammen med et bilde av milliardærkollega og romturismerival Elon Musk før avreise.

SpaceX-sjef og Tesla-grunnlegger Elon Musk var blant rundt 500 publikummere da Bransons romskip tok av.

Tidligere på dagen sendte også Bezos en lykkønskning til Branson.

Forskjellige konsepter

Bezos og Blue Origin satser på en mer klassisk romrakett, som tar av rett opp og har en kapsel på toppen. Bæreraketten lander alene, mens kapselen daler ned under tre fallskjermer slik romkapsler har gjort siden de tidligste romferdene.

Selv om Branson ble først, er det ikke åpenbart hvilken romferd som blir «best». Bransons tur er lengre, men Bezos skal fly høyere. Branson har flere vinduer i sitt romfly, men kapselen til Bezos har større vinduer.

Bezos' rakett har gjennomført fem ganger så mange prøveturer som Unity, men aldri med mennesker om bord.

«Ferie» for de rikeste

Det er for øvrig ikke bare «turistsjefene» i rommet som har mye penger å svi av på en eksklusiv flytur. Virgin Galactic har solgt rundt 600 billetter for mellom 200.000 og 250.000 dollar per stykk. Det betyr at det koster rundt to millioner kroner å være med på en av turene som etter planen starter neste år.

Blue Origin har verken prisene eller startdatoen klar for sine kommersielle flygninger. Den eneste «billetten» de har solgt så langt, gikk på auksjon til den ukjente passasjeren som skal være med Bezos 20. juli. Vinnerbudet var på 28 millioner dollar.

Flere turister reiste til Den internasjonale romstasjonen på 2000-tallet, men da med russiske raketter.

(©NTB)