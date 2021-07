Italia vil forby cruiseskip i Venezia

Den italienske regjeringen vil forby store cruiseskip fra å kunne fortøye inne i Venezialagunen, ifølge Bloomberg.

Det foreslåtte forbudet kommer etter at UNESCO tidligere denne uken anbefalte at Venezia burde plasseres på en liste over truede verdensarvsteder.

Hensikten er å beskytte byen fra overturisme, som den lenge har vært plaget av. Venezialagunen er nemlig for liten til å ta imot de store turistskipene som kommer i hopetall gjennom høysesongen, skriver Bloomberg. Tilgang til lagunen har lenge vært en kilde til klinsj mellom Venezias byvernsaktivister, som vil ha turistene ut, og turistnæringen som byen er sårt økonomisk avhengig av.

Klinsjen toppet seg i 2019, da et cruiseskip kolliderte med en mindre turistbåt inne i lagunen. Fem personer ble skadet i ulykken, ifølge Bloomberg.

Planen er at cruiseskipene heller skal få legge til kai ved en ny havn et stykke utenfor byen. Denne vil stå ferdig om noen år, og gi etterlengtede lettelser i skipstrafikken inn og ut av Venezialagunen.