Nå skal flyselskaper tilbake til gamle nivåer

Selskapet skriver til Reuters at passasjertrafikken per dags dato er om lag 40 prosent av det det før pandemien. De estimerer videre at tallet ved årsslutt vil ligge rundt 70 prosent.

Den tyske flykjempen uttaler at de har 55 prosent har flyene i lufta, sammenliknet med før pandemien. Dette er til tross for at opererer med 192 destinasjoner, som er mer enn sommeren 2019. Samtidig har de vesentlig lavere hyppighet av fly.

Totalt bruker selskapet 520 fly, sammenliknet med i overkant av 800 før pandemien.