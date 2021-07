Havila Kystruten med vellykket emisjon på 500 millioner

Selskapet skriver i en pressemelding at det var solid interesse for emisjonen, og at en gruppe nøkkelinvestorer hadde tegnet seg for 232 millioner kroner.

Sævik-familien vil fortsatt eie mer enn halvparten av Havila Kystruten gjennom Havila Holding. Havila Kystruten søker notering på markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs, med forventet oppstart av handel i månedsskiftet juli/august.

Havila Holding AS undertegnet i 2018 en ti år lang kontrakt om å drifte fire av de elleve rutene mellom Bergen og Kirkenes fra 2021, men har måttet utsette oppstarten.

Pengene skal sikre selskapet tilstrekkelig likviditet til å sette i drift de fire kystruteskipene etter hvert som de leveres fra verftet Tersan i Tyrkia.

