Turistbyen Oslo på eksklusiv toppliste

Med sine 20 millioner abonnenter når Time Magazine ut til hele verden. Havner man på en av det ikoniske bladets mange kjente kåringer, betyr det mye PR-messig.

For tredje gang publiserer Time listen de kaller World's greatest places.

Og i år er Oslo i søkelyset, blant 100 steder i verden verdt et besøk.

SETTER OSLO PÅ KARTET: Kåringen til Time Magazine, hvor Oslo trekkes frem som ett av 100 steder i verden verdt å besøke, ser kommunikasjonsleder Sonja Birch-Olsen i Visit Oslo på som en flott annerkjennelse av Norges hovedstad. Foto: PRIVAT

Fjær i hatten

– Det er superstas å få denne anerkjennelsen, spesielt nå under pandemien, sier Sonja Birch-Olsen, kommunikasjonsleder i Visit Oslo.

Norges hovedstad er i ferd med å reise seg igjen etter over ett år med sviktende turistankomster fra utlandet.

– Listeplasseringen gir oss alle en ekstra motivasjon, og kåringen viser at Oslo slettes ikke er glemt, selv om de utenlandske gjestene lar vente på seg, Birch-Olsen.

Hun trekker spesielt frem magasinets høye troverdighet i internasjonal sammenheng.

– En plass på listen betyr at Oslo er på god vei til å bli en destinasjon som får en stadig bredere appell, sier Birch-Olsen.

PR-effekt

At positiv omtale på kjente internasjonale lister har noe å si for interessen for et sted, kan kunstsamleren Christen Sveaas fortelle alt om.

Da Kistefos-museet og galleribygningen The Twist av New York Times ble omtalt som «a must-see cultural destination», økte antall besøkende fra både inn- og utland kraftig.

Og det er ikke slik at alle kan komme med på Times liste. De 100 destinasjonene som trekkes frem som verdt å besøke, må oppfylle en rekke kriterier.

Spesielt kvalitet, bærekraft, nytenkning, innflytelse og innovasjon vektlegges.

Munch og mat

Time trekker frem det nye Munch-museet i Oslo. Det samme gjør de med minnesmerket etter andre verdenskrig og kunstinstallasjonen Roseslottet.

Og Times ser litt inn i krystallkulen også, og mener solobservatoriet på Harestua, som åpner neste år, vil bli et sted verdt å besøke.

Også Oslos bar - og restaurantscene trekkes frem.

Time fremhever spesielt spisestedet ZZ Pizza i Gamlebyen som åpnet nå i juli, og de har stor tro på en meksikansk fiskerestaurant kalt La Mayor, som åpner senere i år.