Dette er verdens beste flyselskaper

Mange gleder seg til å reise igjen etter en lang nedstigning av samfunnet, og Airlineratings har i den anledning satt sammen en liste over de 10 beste flyselskapene i verden.

Kriteriene som selskapene blir vurdert etter er mange. Et viktig moment er at selskapene må ha blitt anerkjent med en syv-stjerners sikkerhets-rangering, som innebærer at selskapet er sikkert å reise med. Videre vurderes de etter kundeopplevelse, komfort og tilbakemelding fra kunder.

– Vi fokuserer på ledelse, innovasjonskraft, og hvor mye selskapet gjør for å skille seg ut når det kommer til kundeopplevelse, skriver Geoffrey Thomas i AirlineRatings til Marketwatch.

Listen

Qatar Airways stikker av med førsteplassen. Begrunnelsen for dette er at selskapet har fokusert stort på kabin-innovasjon, gitt den beste kundeopplevelse og hatt en dedikert drift som har operert selv gjennom pandemien.

På andreplass finner vi Air New Zeland, mens Singapore Airlines kommer inn på tredjeplass.

Det var kun ett amerikansk selskap på listen. United Airlines endte på en åttende plass etter å ikke ha fått innpass på fjorårets liste. Selskapet annonserte i juni at de kjøper en ny flåte med fly, som skal kunne fly mellom San Fransisco og Tokyo på så lite som seks timer.

Den fulle listen finner du under: