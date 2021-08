Fulle hus i Vesterålen - men ikke normaltilstand i hotellbransjen

Gjenåpning og norgesferie har bidratt til gode tall for hotellbransjen i juli. Mange hoteller har hatt godt med besøk i juli, men flere storbyer har langt færre besøkende enn normalt, skriver NHO Reiseliv.

Hvite sandstrender, midnattssol og bratte fjelltopper ser ut til å ha lokket nordmenn til Vesterålen i år. Her er gode indikasjoner på fulle hus og statistikken til NHO viser rundt 95 % i rombelegg på overnattingsstedene i Vesterålen.

På landsbasis er hotelbelegget i juli på 58 prosent. Det er en liten økning fra 54 prosent i juli i fjor. Belegget i juli 2019 før coronapandemien var på 67 prosent, viser tall fra NHO Reiseliv.

− Det er fantastisk å se at mange har hatt godt med besøk i juli, og at noen til og med opplever en vekst sammenlignet med i fjor. Det unner jeg virkelig reiselivsbedriftene som har hatt det utrolig tøft i halvannet år med strenge restriksjoner og stengte dører. Vi er ikke tilbake til normalen enda, men det går i riktig retning, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Store variasjoner

Det er imidlertid store variasjoner blant storbyene når det kommer til rombelegg og vekst.

Åtte av 13 storbyer har beleggsvekst fra samme periode i fjor og seks av de 13 byene har beleggsvekst fra juli 2019. Samtidig viser romprisene å ha økt betydelig siden 2020 for de største byene.

Haugesund opplever en kjempevekst fra 49,5 prosent til 89,2 prosent belegg, men her er det verftsindustri i tillegg til turistene som bidrar til å dra tallene opp.

Stavanger gjør det bedre enn både fjoråret og 2019 med et belegg på 65,9 prosent mot fjorårets 60,4 prosent. Oslo har under halvfullt belegg på 47 prosent og er fortsatt hardt rammet av tapet av utenlandske turister, men vokser fra fjorårets svake belegg på 31,2 prosent.

Nedover har det gått for Bergen , Trondheim og Kristiansand. Belegget var halvfullt i Bergen og falt 5,6 prosentpoeng fra fjoråret. Trondheim faller en del etter veksten fra 2019 til 2020 fra 72,3 prosent til 67,1 prosent.

En av fjorårets klare coronavinnere i overnattingsbransjen var Kristiansand med et belegg på 94,3 prosent i juli i 2020. I år kan det se ut til at turistene har funnet andre turistmål, og Kristiansand faller til 79,2 prosent belegg i juli 2021.

− Det er fortsatt tøft for de bedriftene som lever av utenlandske turister, som vanligvis utgjør én tredjedel av markedet. Videre har konferansehoteller i storbyer som Oslo og Bergen lite glede av årets sommersesong. Nattklubbene lider fortsatt under regler om bordservering, krav til avstand og begrensede innslipps-tider. Vi gleder oss over gode sommer-tall, men vi må huske på at det fortsatt er mange som er hardt rammet, fortsetter Krohn Devold.

Ellers viser tallene at distriktene i Fjord- og Vest-Norge har tapt belegg med et belegg på 76 prosent mot fjorårets 79 prosent. Bedre har det gått for distriktene i Nord-Norge med et belegg på 67 prosent opp fra 64 prosent i fjor.

Tallene er rapportert inn fra hotellene til Benchmarking Alliance og bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting for NHO Reiseliv.