Cruisegigant skuffet analytikerne

For andre kvartal kunne cruisegiganten Royal Caribbean International rapportere en omsetning på 50,9 millioner dollar, en tredjedel av de 149,7 millionene analytikerne hadde ventet på forhånd, ifølge data hentet inn av Refinitiv.

Resultatet endte med et tap på 1,36 milliarder dollar, tilsvarende et tap på 5,06 dollar pr. aksje. Analytikerkonsensus hadde ventet et tap pr. aksje på 4,39 dollar pr. aksje.

Sammenlignet med samme periode i fjor er det en liten bedring, da var tapet på 1,64 milliarder dollar, eller 7,83 dollar pr. aksje.

Ifølge selskapet har bookingene vokst med 50 prosent sammenlignet med foregående kvartal, og at bookingen i takt med at det cruiserederiet øker kapasiteten. Prisnivået skal også være høyere enn det var i 2019. Innen året er omme venter cruiseoperatøren å ha 80 prosent av flåten tilbake i arbeid.

De skuffende tallene resulterte i at aksjen falt 2 prosent i førhandelen på Wall Street.