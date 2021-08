USA jobber med vaksinekrav ved innreise

Kravet vil komme som del av administrasjonens trinnvise plan for å lette innreisereglene for utlendinger. Det er foreløpig ikke satt opp noen tidslinje for når kravet vil innføres, da myndighetene fortsatt jobber med hvordan og når man trygt kan gå tilbake til vanlig reisevirksomhet.

AP skriver at det trolig kun vil gis få unntak for vaksinekravet, men ikke noe om hvem disse unntakene vil gjelde for. Biden-administrasjonen har innført og holdt fast ved strenge reiserestriksjoner og vist til spredningen av deltavarianten.

Reglene som gjelder nå, sier at utlendinger som har vært i Kina, Schengen-området, Storbritannia, Irland, Brasil, Sør-Afrika og India i løpet av de siste 14 dagene ikke får innreise til USA.

Alle som reiser til USA, må – uavhengig av om de er vaksinert eller ei – kunne vise til negativt resultat fra en covid-19-test avlagt innen tre dager før flyreisen til landet startet.

Flere har presset på for lettelser, blant dem luftfarten og reiselivsnæringa. Blant annet har folk hevdet at restriksjonene ikke er forholdsmessige, særlig da smittesituasjonen i USA pr. nå er verre enn i mange av landene innreise ikke er tillatt fra.

(©NTB)