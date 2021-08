Disneys Star Wars-hotell åpner i 2022 – så mye koster to netter

Disney skal bygge et helt nytt Star Wars-hotell som naturlig nok har brakt store forventninger blant fans verden over.

I dag har det verdensomspennende underholdningsselskapet sluppet prisen du må ut med for å reise til i en galakse langt, langt borte i et par dager – og det er ikke billig.

Disney sier det er «den mest oppslukende Star Wars-opplevelsen noensinne» og for å bli med på leken må en familie ut med den nette sum av 6.000 dollar – nær 53.000 kroner – for to netter.

Det Disney World-baserte hotellet er plassert i det som skal se ut som et skip fra Star Wars-sagaen.



Star Wars-kostymer <strong>Foto: Disney</strong> (1 / 4) Star Wars-kostymer Foto: Disney

Unik opplevelse

Hotellet åpner våren 2022 og er priset rundt samme modell som Disneys cruiseskip på havet for en tur over flere dager, der underholdning, mat og drikke er inkludert.

Prisene Disney har presentert er 4.809 dollar – 42.400 kroner – for to gjester, 5.299 dollar – 46.800 kroner – for to voksne og ett barn og 5.999 dollar – nær 53.000 kroner – for tre voksne og ett barn.

For denne prisen får du ifølge Disney «kontinuerlig, oppslukende og interaktiv underholdning der dine egne valg påvirker opplevelsen din», mat ekskludert alkohol, og tilgang til Disneys Hollywood Studios med Star Wars-området Galaxy's Edge.

Prisene varierer på når man reiser, antall gjester og type rom.

Disney-aksjen har slitt siden pandemien slo til, men har fått seg en opptur som så mange andre aksjer. Siste 12 måneder er aksjen opp 47,1 prosent, mens den hittil i år er ned nær 5 prosent.