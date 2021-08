Så mye koster det å være turist i verdensrommet

Richard Branson-eide Virgin Galactic leverte resultater for andrekvartal for kort tid siden. I rapporten skrev de at billettprisen på en tur til verdensrommet vil koste 450.000 dollar per sete, ifølge CNBC.

– Vi har et målbevisst sortiment av ulike produkter for å tilfredsstille et bredt spekter av kunder, ettersom folk har ulike ønsker for hvordan de vil oppleve en tur til verdensrommet, sa administrerende direktør Michael Colglazier under kvartalspresentasjonen.

Selskapet annonserte også nyheter rundt den neste testturen, som vil finne sted i september i New Mexico, med medlemmer av det italienske luftforsvaret.

Kvartalstall

EBITDA-resultatet endte på 56 millioner dollar i andrekvartal, som var om lag det samme som i førstekvartal. Videre omsatte Virgin Galactic for 571.000 dollar i kvartalet, som hovedsakelig kom fra forskning. Selskapet gjennomførte også to testoppskytninger i perioden.

Colglazier uttalte under presentasjonen at forbedringsperioden, som er den nåværende perioden der de gjennomfører testoppskytninger og ikke kommersielt, er estimert å vare fram til midten av 2022. Dette er noe lenger tid en tidligere antatt, da selskapet for en tid siden sa de ville starte med kommersielle turer i starten av 2022.





Ulike priser

Selskapet sier de nå er i siste fase før kommersialiseringen starter. De har forhåndsolgt 600 billetter allerede, der disse for det meste har kostet mellom 200.000 og 250.000 dollar.

Selskapet sier de vil tilby tre ulike priser, der en tur for romturister starter på 450.000 dollar. Dersom en eksempelvis ønsker å ha med bagasje, vil dette koste ekstra. Det vil også være mulig å booke hele turer som en gruppe. Fartøyene er designet til å frakte seks passasjerer, der to av disse vil være piloter.