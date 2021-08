Varsler snarlige oppsigelser om ikke permitteringsordningene forlenges

– I går alene fikk vi en rekke henvendelser fra virksomheter som skriver at de ikke har annet valg enn å gå til oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Bransjeorganisasjonen mener regjeringen må forsikre at de vil forlenge permitteringsordningen og andre støtteordninger for bransjen også etter planlagt avviklingsdato 1. oktober.

– Disse virksomhetene påpeker at de enda ikke har fått tatt del i gjenåpningen og at internasjonale reiserestriksjoner gjør at de i realiteten fortsatt er stengt. Det er blant annet opplevelsesaktører og guider i Norge, og virksomheter som selger reiser til utlandet. De som selger reiser ut av Europa, er særlig rammet, sier Bergmål videre.

(©NTB)