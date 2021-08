Senterpartiet vil ha ny krisepakke til reiselivet og luftfarten

– Hvis permitteringsordningene blir avsluttet, er det mange virksomheter som må si opp ansatte, sa blant annet Gry Bystøl i Visit Voss til statsministeren.

– Skjebnetid

Leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv beskriver en «skjebnetid» for næringen. Hun er tydelig på at boosten turistnæringen fikk med norske reisende i fellesferien, ikke har vært nok til å veie opp for manglende internasjonal reisevirksomhet.

– Akkurat nå sitter en masse bedrifter og vurderer om de blir nødt til å si opp folk eller om de har mulighet til å ta dem tilbake i jobb. Siden mange ennå sliter med likviditeten, kan de bli nødt til å si opp folk, sier hun til NTB.

Tall fra Nav viser at i uke 33 var totalt 34.735 permitterte – av dem 9.389 innen reiseliv og transport.

Bergmål minner om at mange reiselivsbedrifter også skal begynne å betale tilbake på utsatte skatter og avgifter i høst.

– Med mindre ordningene forlenges, blir dette en sinnssykt tøff høst for reiselivet. Jeg forstår at regjeringen ikke kan fortsette med generelle ordninger i all evighet. Mange bransjer er gjenåpnet og har det bra, men reiseliv og luftfart har ennå ikke fått tatt del i hele gjenåpningen, sier hun.

Håper regjeringen snur

I sin dialog med reiselivsaktørene i forrige uke kunne statsministeren ikke umiddelbart love noe, utover at hun tok med seg innspillene videre.

– Det er veldig stille fra regjeringen. Jeg håper de vil komme med en løsning på dette før valget, for tiden går fryktelig fort nå. Det er valg 13. september, og så er ordningene over 1. oktober, sier Bergmål

I forrige uke ba også Anniken Huitfeldt og Arbeiderpartiet om en bransjespesifikk permitteringsordning for å hindre at flere tusen flyplassansatte blir sagt opp.

– Det er en fantastisk god nyhet at også Senterpartiet ønsker dette, og at en regjering med Ap og Sp trolig vil ta tak i det. Jeg håper de gjør det med en gang etter valget hvis de overtar.