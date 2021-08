Bane NOR dømt på alle punkter etter Filipstad-ulykken – får millionbot

Det ungdommene ikke visste, var at det fortsatt gikk strøm i kontaktledningen inne i Strupen.

Aktor: Godt fornøyd

– At denne ulykken skjedde, kan bare forklares ved Bane NORs unnlatelse av å sørge for tilstrekkelige barrierer, særlig ved å la et tog som det var lett å klatre på, bli stående «forlatt» under spenningssatt kontaktledning i den mørklagte Strupen over lang tid, uten tilsyn eller tilstrekkelig kjøretøy- og områdesikring, skriver lagmannsretten.

Statsadvokat Kristin Røhne har fått medhold i det vesentligste av sine anførsler for retten og sier til NTB at hun er godt fornøyd med at domstolen er enig med henne.

– Jeg mener vi fikk et riktig resultat, i motsetning til hva vi fikk i tingretten, ved at man ikke utelukkende kan styre ansvaret for denne hendelsen over på ungdommene, sier hun.

Bane NOR ble i tingretten dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften, men frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom kroppsskade.

Både påtalemyndigheten og Bane NOR anket til lagmannsretten.

Bane NOR vurderer anke

– Ulykken på Filipstad er dypt tragisk og preger fortsatt Bane NOR, understreker selskapets forsvarer, advokat Per Sigvald Wang, til NTB.

Han sier det har vært viktig å få rettens syn på de prinsipielle spørsmålene rundt Bane NORs ansvar for sikring og «allmennhetens ansvar for å respektere de sikringstiltakene som finnes». Han er overrasket over at domstolen også finner grunn til å domfelle for uaktsomt drap og uaktsom kroppskrenkelse.

– Nå har vi nettopp fått dommen og skal vurdere domstolens premisser grundig. Det er derfor for tidig å svare på hvorvidt noe skal ankes videre til Høyesterett, sier han.

Selv om ulykken skjedde som følge av ungdommenes valg og handlinger, utelukker lagmannsretten at de ville ha klatret opp på taket av toget hvis de hadde forstått at det var strøm i kontaktledningen og risikoen ved dette.

Boten på 10 millioner kroner er den samme som tingretten kom fram til. I dommen fra lagmannsretten legges det vekt på at «saken gjelder alvorlige forhold, og at boten bør være så høy at den gir en betydelig preventiv effekt».