Hurtigruten med positiv cash flow

Reiserestriksjonene og pandemien fortsatte å tynge Hurtigruten i andre kvartal, men driftsinntektene var opp 58,3 prosent til 49,6 millioner euro i kvartalet.

Driftsresultatet endte på minus 47,1 millioner euro mot minus 26,5 millioner euro i samme kvartal i fjor, fremgår det av kvartalsrapporten

Selskapet melder også om en positiv kontantstrøm for første gang siden pandemien startet.

Pr. 16. august melder Hurtigruten om at bookingen for 2022 er opp 31 prosent fra samme tidspunkt for to år siden. Det er spesielt Hurtigruten Expeditions som bidrar sterkt til økningen.

Hurtigruten presenterer kvartalstallene mandag 30. august kl. 12:00.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.

Hele rapporten.

Rapportene for Hurtigruten Cruise og Explorer II

Hurtigruten (mill. euro) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 49,6 31,4 Driftsresultat -47,1 -26,5 Resultat før skatt -66,6 -32,5 Resultat etter skatt -70,9 -34,9