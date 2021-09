Verftstrøbbel gir aksjestup

Per Sæviks rederi Havila Kystruten i Fosnavåg opplever nye, store forsinkelser med klargjøringen av «Havila Capella» og «Havila Castor», som opprinnelig skulle vært satt i trafikk på strekningen Bergen-Kirkenes-Bergen allerede i januar i år.

Ifølge en børsmelding er det pandemien og utfordringer knyttet til å få «kvalifisert utenlandsk arbeidskraft inn til verftet for teknisk ferdigstillelse og siste klargjøring av passasjerområdene ombord» som er årsaken til forsinkelsene.

Med utgangspunkt i dette har selskapet nå justert seilingsplanen og første rundreise fra Bergen er planlagt til 1. desember.



BEKLAGER OVERFOR BRUKERNE: Den nye Havila Kystruten-sjefen Bent Martini. Foto: Havila Kystruten





– Veldig uheldig



Investorene reagerte med å sende aksjen ned 7 prosent umiddelbart etter at meldingen kom kort tid før klokken 15 tirsdag. Ved 16-tiden var Havila Kystruten-aksjen ned 11,2 prosent siden forrige sluttkurs mandag. Rederiet gikk på børs i begynnelsen av august.

Ved sjøprøven tidligere i måneden ble det registrert uventede problemer med transformatorer. Det er nå funnet en løsning her og «Capella» har startet ny sjøprøve.

Etter at den er gjennomført og resultatet er godkjent er nødvendig tid for klargjøring, sertifisering og levering beregnet til cirka 30 dager.

– Det er veldig uheldig at vi ender opp med enda en utsettelse, sier rederiets finansdirektør Arne Johan Dale til Finansavisen.

Så sent som i slutten av mai sa Havila Kystrutens daværende adm. direktør Arild Myrvoll at man jobbet ut fra at seilingene med det første av skipene skulle start i august.

Tidligere har selskapet kommunisert forventninger om oppstart på senvinteren, i våres og på forsommeren, men ingen av disse estimatene har vist seg å stemme.

Kan kreve erstatningsskip

Havila Kystruten hadde på forsommeren en avtale med samferdselsdepartementet om at selskapet skulle slippe å sette inn erstatningsskip i ruten. Forutsetningen var imidlertid at man kom i gang med seilingene med to skip i tredje kvartal, og ytterligere to i andre kvartal neste år.

Ifølge Dale er denne forståelsen med departementet senere justert slik at man vil slippe kravet om å sette inn erstatningsskip med et av nybyggene i fart i tredje og et i fjerde kvartal.

Samferdselsdepartementet er orientert om de nye forsinkelsene som har oppstått.

– Vi avventer tilbakemelding fra departementet på dette, sier Dale.

– Vi gjør alt vi kan for at vi skal få skipene i trafikk, sier Havila Kystrutens nye sjef Bent Martini. Han beklager på det sterkeste overfor gjester som har bestilt turer og overfor folk og næringsliv langs kysten som blir berørt.

Forsinkelsene på skip en, «Havila Capella», påvirker også byggingen av skip nummer to, «Havila Castor», og de to neste skipene i serien.

Ut fra forventet leveringstid planlegges første rundreise fra Bergen for «Castor» 20. januar.