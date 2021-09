Ser over 50 prosent oppside – Kan bli Uber for himmelen

Ifølge JPMorgan er Blade Air Technology posisjonert til å bli Uber for himmelen.

Analytiker i storbanken Bill Peterson trekker frem at selskapet er ledende tilbyder av lufttransport over korte distanser, og mener dette er et marked som kommer til å vokse voldsomt.

– Viktigst av alt er ikke Blades forretningsmodell avhengig av selskaper som utvikler elmotorer til fly og den slags. Vi tror Blade vil stå frem som lederen av markedet som kan betraktes som en taxitjeneste for himmelen, ganske likt som Uber og Lyft er på bakken. Vi mener også dette er et marked som vil oppleve stor vekst fremover, skriver Peterson til CNBC.





Enormt marked

JPMorgan legger spesielt stor vekst på at markedet har stort potensiale, og mener det vil kunne oppnå en samlet verdi på flere titals milliarder dollar innen 2030.

– Blade tar i bruk innleide luftfartøy, noe som gir fleksibilitet og begrenser risiko. Dette gjør at selskapet har mye fri kapital og det gir muligheten til å justere kostnader fortløpende. Det gir også fleksibilitet med tanke på ulike ruter, skrives det.





Stor oppside

Så langt i år har ikke aksjen prestert godt, og er ned 6,7 prosent i år til tross for å være opp over 18 prosent så langt i dag.

JPMorgan har oppgradert aksjen til en kursanbefaling, og opererer med et kursmål på 16 dollar per aksje. Dette er godt over 50% oppside fra dagens kurs på 10,46 dollar.