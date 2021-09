Slik kan mange forlenge feriereisen med en uke eller mer

Stadig flere kombinerer nå jobb og ferie, viser den internasjonale Travel Trends 2021-undersøkelsen, som er utført av konsulenthuset Simon-Kucher & Partners.

Den er basert på svar fra 7.000 personer i sju land, hvor hele 43 prosent svarer at de i nær framtid forventer å dra på en såkalt «workcation», altså en reise hvor tiden deles mellom jobb og fritid.

En uke ekstra

Størst interesse er det blant kineserne, hvor hele 70 prosent svarer at det er sannsynlig med en slik reise, mens kun 30 prosent av britene planlegger det samme.

For tre fjerdedeler av dem som ønsker en «workcation» gir det å dele tiden mellom jobb og fritid en mulighet til å forlenge reisen med en uke eller mer.

– Skiftet til hjemmearbeid og andre former for helt eller delvis avstandsarbeid er gode nyheter for reise- og turistbransjen, fordi folk ser fordelen ved å forlenge oppholdet med noen dager, forutsatt at de kan jobbe om dagen og slappe av på et attraktivt feriested om kvelden og i helgene. Det vil spesielt gagne hotell og feriehusutleiere som kan garantere gode internettforbindelser, sier partner hos Simon-Kucher & Partners, Nicolai Broby Eckert, i en kommentar.

Økt pengebruk

Skal vi tro resultatene fra undersøkelsen er det også mer godt i vente for reiselivsaktørene. 70 prosent av de spurte forventer endrede reisevaner fra og med 2022, og 34 prosent spår økt pengebruk på feriereiser sammenlignet med tiden før pandemien.

Blant russerne forventer over halvparten å øke feriebudsjettet, mens kun 27 prosent av tyskerne gjør det samme.

Senior director hos Simon-Kucher & Partners, Håkon Sæberg, råder den norske turistbransjen til å være oppmerksom på de nye trendene.

– Hvis aktørene innenfor den norske hotell- og feriehusbransjen kan skape målrettede tilbud til de nye utenlandske kundesegmentene, vil det gi nye muligheter for vekst, sier Håkon Sæberg.