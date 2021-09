Hit ønsker nordmenn å dra på høstferie

Å reise har vært et begrenset gode i en lang periode, men i takt med at en stadig større andel av befolkningen er vaksinert, og dermed kan benytte seg av et gyldig coronapass ved grensepasseringer, har Norwegian hatt en økning i bestillinger av flyreiser.

Flyselskapet kan melde at det er sol, strender og kulturliv som virker mest forlokkende for reisende fra Skandinavia. For høstferien er reiser til byer omkring Middelhavet det mest populære, etterfulgt av storbyer i Europa.

Topp 5 destinasjoner i Europa for høstferien: