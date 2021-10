Over 100 prosent omsetningsvekst for flygigant

Selskapet kunne rapportere om en omsetning på 8.97 milliarder dollar ifølge CNBC, noe som er opp fra 3.17 milliarder dollar samme kvartal i fjor. Selskapet nærmer seg nå omsetningsnivåer før coronakrisen inntraff, og ligger om lag 25 prosent under tredje kvartal i 2019.

Resultat etter skatt i perioden endte på 169 millioner dollar, der selskapet fikk stor hjelp i form av 990 millioner dollar i statlig støtte. Uten denne støtten hadde selskapet et resultat per aksje på negative 99 cent, som var bedre enn analytikernes forventninger på negative 1,04 dollar.

– Til tross for at vi liker ikke å rapportere om tap, var dette vårt minste tap i et kvartal siden pandemien brøt ut, skiver administrerende direktør Doug Parker til CNBC.

Positive til fjerde kvartal

For fjerde kvartal forventer American Airlines en omsetning på 11.3 milliarder dollar. Dette vil være 20 prosent under fjerde kvartal i 2019. De skriver også at kapasiteten forventes å være ned 13 prosent fra 2019-nivåer.

Samtidig forventer selskapet at resultatet før skatt vil være om lag 84 prosent av samme tall for to år siden.

Aksjen reagerer positivt på kvartalstallene, og kursen er så langt i dag opp 1,44 prosent til en kurs på 19,8 dollar per aksje.