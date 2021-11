Citi nedgraderer cruisekjempen Carnival fra en kjøpsanbefaling til nøytral, og sier at de ser begrenset vekst for aksjen fremover.

Meglerhuset kutter også kraftig i kursmålet til Carnival, fra 34 dollar pr. aksje til 24,50 dollar. Til tross for et kutt på over 25 prosent, er det fortsatt 10 prosent høyere enn hva sluttkursen til reiselivskjempen var da børsen stengte på fredag, melder CNBC.

Ser begrenset oppside

«Carnival har levert tregere omsetnings- og inntjeningsvekst de seneste ti årene. Basert på våre oppdaterte prognoser og reviderte verdsettelsestilnærming, ser vi begrenset oppside», skriver analytiker James Ainley i en oppdatering.

Til tross for nedgraderingen av Carnival, forventer Citi fortsatt at cruisetrafikken vil ta seg opp til sommeren, spesielt for de mer eksklusive merkene.

«Cruiserederiene planlegger å ha fulle flåter på seiling innen neste sommer, og forbrukernes interesse, som vist i nettrafikkdataene våre, øker, spesielt blant de eksklusive merkene. Selv om usikkerheten på kort sikt vedvarer, ser bransjeprisene robuste ut neste sommer, spesielt på premiumsturene» skriver Ainley.

Ser stor oppside i Norwegian

Mens de så på cruisebransjen tok Citi også opp dekningen av Norwegian Cruise Line. Meglerhuset starter dekningen av verdens tredje største cruiseselskap med å gi dem en kjøpsanbefaling, og setter kursmålet på 39 dollar pr. aksje, skriver CNBC. Det tilsvarer en oppside på over 50 prosent.

Citi mener at Norwegian drar nytte av eksponering mot high-end-markedet.

Ifølge Citi ligger nettrafikken for «vanlige» cruiseturer fortsatt på mellom 60 til 80 prosent av 2019-nivåene, mens for premiumsturer ligger nivået på mellom 90 og 130 prosent sammenlignet med nivået før pandemien.