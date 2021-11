«Havila Capella», som skal settes inn i kystrutefarten på strekningen Bergen–Kirkenes–Bergen, er bygget ved Tersan-verftet i Tyrkia.

Opprinnelig skulle det og de tre søsterfartøyene vært i trafikk ved årsskiftet, men store forsinkelser med byggeprogrammet førte til stadig nye utsettelser med leveringen.

«Havila Capella» er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) og fører norsk flagg. Etter noen dager med klargjøring vil skipet påbegynne seilasen mot Norge. Det ventes at turen vil ta 12 dager.

Underveis og etter at skipet kommer til Bergen skal det klargjøres for å motta passasjerer 1. desember på sin første avgang under den statlige kontrakten.

Syv–fire-fordeling

Seilingene i kystrute-sambandet fordeles med syv skip på Hurtigruten og fire skip på Havila Kystruten.

– Vi er fornøyd med å ha nådd denne milepælen og ser frem til nå å starte kommersiell drift av skipet, sier Havila Kystrutens adm. direktør Bent Martini.

Pandemien og utfordringer knyttet til å få «kvalifisert utenlandsk arbeidskraft inn til verftet for teknisk ferdigstillelse og siste klargjøring av passasjerområdene ombord» er tidligere oppgitt som årsaken til de siste forsinkelsene.

Så sent som i slutten av mai sa Havila Kystrutens daværende adm. direktør Arild Myrvoll at man jobbet ut fra at seilingene med det første av skipene skulle start i august.

Tidligere har selskapet kommunisert forventninger om oppstart på senvinteren, i våres og på forsommeren, men ingen av disse estimatene har vist seg å stemme.

Mot slutten av dagen onsdag var Havila Kystruten-aksjen opp 2,2 prosent til 23,50 kroner på Oslo Børs.