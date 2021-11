USA åpner — kapasiteten er begrenset

I 20 måneder har USA vært stengt for utenlandske reisende, men i dag åpner grensene igjen for fullvaksinerte.

Utfordringen blir da kapasiteten, som foreløpig er begrenset. For å håndtere en forventet stor etterspørsel har flyselskapene ifølge NTB imidlertid satt opp flere ruter, og de setter i tillegg inn større fly.

15.000 eller 70.000 kroner

Planlegger du en langhelg i New York for to nå i november kan prisen imidlertid kanskje få en på andre tanker? For en langhelg kan to tur/retur businessbilletter med SAS i november koste rundt 70.000 kroner. Om du tar til takke med det billigste ligger imidlertid prisen foreløpig på rundt mer spiselige 15.000 kroner.

CEO Shai Weiss i Virgin Atlantic Airways forteller til Bloomberg at 60 prosent av kapasiteten går til USA, men at det til nå har vært en sterk begrensning på hvor mange som har fått slippe inn. Nå er han klar for å møte konkurransen fra alle de andre flyselskapene og dermed er det kanskje utsikter til priskonkurranse igjen på sikt? I hvert fall på ruten London - New York.

Fullvaksinerte

For å slippe inn må man fra i dag være fullvaksinert og kunne legge fram en negativ coronatest. Noen kan imidlertid også slippe inn selv om de ikke er fullvaksinerte, hvis de har særlige grunner og en negativ test. Fra januar blir det imidlertid ingen unntak, da må alle være fullvaksinerte.