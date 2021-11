Hospitality Invest vokste 15,6 prosent

Hospitality Invest, som er det private investeringsselskapet til brødrene Roger og Kristian Adolfsen, hadde driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner i 3. kvartal. Det var opp 15,6 prosent fra samme kvartal i fjor.

EBITDA for kvartalet endte opp 15,8 prosent til 161 millioner kroner.

Resultat før skatt endte på 101,6 millioner kroner, ned 43,7 prosent fra 180,5 millioner kroner i fjorårets 3. kvartal.

I løpet av kvartalet kjøpte Hospitality Invest 50 prosent av AAP Aviation (tidligere OSM Aviation). Gjennom datterselskapet HI Capital, etablerte det også et SPV sammen med en lokal partner og kjøpte 98 prosent av Hvalsafari AS og 80 prosent av Maan Sjøfart AS, fremgår det av kvartalsrapporten. HI Capital eier 33 prosent i det nye holdingselskapet, mens et annet datterselskap, Norlandia Holding AS, eier 17 prosent, heter det videre.

Hele rapporten

Hospitality Invest Privat investeringsselskap eid av brødrene Kristian og Roger Adolfsen gjennom selskapene Klevenstern AS (46,27%) og Mecca Invest AS (46,26%)

Adm. direktør er Roger Adolfsen, styreleder er Kristian A. Adolfsen.

Har investeringer gjennom selskapene Norlandia Health & Care, Otiga Group og Norlandia Hotel Group, som til sammen har 23.000 ansatte.