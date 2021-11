– Jeg kjenner ikke til noe hotell i Norden som vil koste mer enn dette pr. rom, sier Petter Stordalen til DN.



Hotellet han snakker om er Sommerro Hotel som åpner i Oslo Lysverkers lokaler på Solli Plass i 2022.

Stordalen sier til avisen at de 242 rommene nå har passert en stykkpris på 10 millioner kroner, rundt 2,5 milliarder totalt.

– Det er budsjettet. Men det sprekker nok litt. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til renoveringen av Vestkantbadet og Villa Inkognito med 11 luksussuiter bundet sammen med hotellet. Så det blir ganske sikkert noe mer. Men vi er happy med det, altså, sier Stordalen til DN.

Stor interesse

I tillegg til hotell med restaurant på taket vil prosjektet by på et fullstendig kvartal - Sommerrokovartalet - bestående av 56 leiligheter.

Da leilighetene ble lagt ut for salg i oktober i fjor, og samtlige ble revet vekk i løpet av to uker. Totalt solgte prosjektet som eies 50/50 av Aspelin Ramm og Stordalen/Varner-selskapet Strawberry Brothers. leiligheter for 760 millioner kroner.

«Det kom inn 380 bud på 56 leiligheter. Vi har skjønt at interessen var god, men vi forventet ikke at det skulle komme inn så mange bud, » sa Mona Aarebrot, driftsdirektør i Aspelin Ramm til Finansavisen den gang.

Leilighetene ble lagt ut i prisintervallet 6 til 70 millioner kroner, den som stakk av med den aller største leiligheten var Kristian Adolfsen, mannen bak Hospitality Invest.

Adolfsen bekreftet kjøpet overfor Finansavisen, men ønsket ikke å si noen ting om pris eller størrelse på leiligheten.