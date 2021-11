Advarer mot å bestille utenlandsreiser nå

Tryg Forsikring anbefaler at nordmenn tenker seg om før de bestiller tur til utlandet. Reiseforsikringen dekker nemlig ikke kostnader i forbindelse med nasjonale tiltak i forbindelse med pandemien, slik for eksempel Østerrike innførte mandag denne uken.

– De som tar sjansen på å reise ut av Norge nå, kan risikere at reisen blir avlyst eller sterkt begrenset på grunn av coronatiltak på reisemålet. Vi anbefaler at man ikke planlegger reiser til utlandet nå, men venter til pandemien er på retur, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en melding.

Reiseråd

Kommunikasjonssjefen minner om at det bare er reiseråd utstedt av det norske utenriksdepartementet som gir grunnlag for avbestillingsdekning over reiseforsikringen. Forsikringen vil heller ikke dekke utgifter til eventuell karantene eller avlysing av arrangement på reisemålet som følge av coronatiltak.

Dersom man likevel reiser ut av Norge, vil reiseforsikringen gjelde som normalt i land der UD ikke har utstedt reiseråd, også dersom man skulle trenge behandling for covid-19.

Press på helsevesenet

– På grunn av pandemien kan det være press på helsevesenet på populære turistmål. Undersøk gjerne forholdene på destinasjonen, og vær oppmerksom på at situasjonen kan endre seg på kort varsel, sier Irgens.

Han anbefaler reiselystne å å kjøpe billetter som kan refunderes eller bookes om, og at du ikke betaler for hotell og leiebil på forhånd. Da reduseres muligheten for et økonomisk tap dersom reisen må avlyses.