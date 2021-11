Hurtigruten tapte 666 millioner

Hurtigruten tapte 66,3 millioner euro før skatt i tredje kvartal. Det tilsvarer 666 millioner kroner. I tredje kvartal i fjor tapte cruiserederiet 42,9 millioner euro.

Hittil i år er tapene dermed oppe i 185,9 millioner euro, eller 1,87 milliarder kroner – før skatt. På samme tid i fjor var akkumulerte tap 102,5 millioner euro.

Inntektene i tredje kvartal var på 61,6 millioner euro, opp fra 58,8 millioner for ett år siden.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) oppgis til minus 25,8 millioner euro, en dobling av underskuddet på 12,7 millioner fra tredje kvartal 2020. Økt markedsføring, oppbemanning og oppstart av ekspedisjonsflåten igjen trekkes frem som årsaker til det større underskuddet.

Lysere utsikter

Bookingsituasjonen oppgis imidlertid å være på all-time high sammenlignet med nivåene før pandemien. Pr. 8 november lå bestillingene for påfølgende år cirka 15 prosent over nivået for to år siden, før coronapandemien brøt ut. 2023-bookingen ligger hele 180 prosent over tilsvarende bestillinger for to år siden.

Alle syv skip innenfor Hurtigruten Norge er returnert til full drift, mens to av ekspedisjonsskipene gjenopptok driften i løpet av tredje kvartal.

Dessuten starter MS «Roald Amundsen» og MS «Fram» opp igjen sine Antarktis-seilaser nå i slutten av november og i midten av desember, og Hurtigruten venter at seks av åtte ekspedisjonsskip vil være drift innen begynnelsen av januar 2022.

Hurtigruten hadde 122,0 millioner euro i tilgjengelige likvider ved utgangen av tredje kvartal, inkludert aksjonærlånet på 75 millioner euro som ble gitt i september til rederiets gjenreisning etter coronapandemien.

Trygve Hegnar, ansvarlig redaktør og eier av Finansavisen, er styreleder og eier 5 prosent av Hurtigruten gjennom sitt investeringsselskap Periscopus.