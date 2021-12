Storbritannia skjerper reisereglene

Innstrammingene vil tre i kraft tirsdag og gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus, opplyser helseminister Sajid Javid lørdag kveld.

Dagens regler tilsier at tilreisende må gå i selvisolasjon inntil de tester negativt innen to dager etter ankomst. Samtidig innføres svært strenge regler for ankomster fra Nigeria.

Regjeringen har vært under press den siste uken for å skjerpe reglene ytterligere for å dempe spredningen av den nye coronavarianten omikron.

Javid sier at de nye reglene innføres etter nye data om spredningen av omikron, som først ble identifisert i Sør-Afrika i forrige uke.

– De siste dagene har vi fått vite om et betydelig antall tilfeller knyttet til reiser fra Nigeria, sier han.

27 omikron-tilfeller er påvist i England, de fleste kan knyttes til Sør-Afrika, men flere også til Nigeria, ifølge Javid.

Fra mandag vil bare britiske og irske statsborgere få tillatelse til å reise inn i Storbritannia fra Nigeria. De må isoleres i et statlig drevet karantenehotell.

Lørdag rapporterte britiske myndigheter om 42.848 nye coronatilfeller og 127 dødsfall siste døgn. Storbritannia har registrert drøyt 460 smittetilfeller pr. 100.000 innbyggere siste syv dager.