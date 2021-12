Slik er coronareglene for reisende til Spania

Alle reisende til Spania må medbringe to dokumenter. Det første er en QR- kode for ferdig utfylt innreiseskjema, og deretter må du kunne vise et vaksinepass for fullvaksinerte eller en negativ coronatest eller sertifikat på at man har gjennomgått sykdommen.

Under oppholdet i Spania varierer det fra region til region hvilke restriksjoner som er gjeldende når det kommer til bruk av ansiktsmaske, sosial distanse, maks antall besøkende på restauranter, museer, diskotek og lignende.

Visit Spania gir følgende råd om du blir Covid-syk:

Ring opplysningstelefonen i regionen du befinner deg i.

Ved lette symptomer bør du isolere deg i minimum 10 dager fra symptomene starter og hold deg isolert 3 dager etter siste symptom. Dette gjelder uansett hvilken variant av Covid-viruset du er smittet av.

Ved alvorlige symptomer, ring 112.

Noen regioner tilbyr den besøkende Covid-forsikring. Hovedregelen for disse forsikringene er at de ikke dekker reisende som er innlosjert privat i egen bolig i Spania eller hos venner. De trer først i kraft når du innlosjeres på et regulert overnattingssted.

Befinner du deg i en region som ikke tilbyr forsikring, er du dekket via den norske helseforsikringen ved behandling på offentlige sykehus i Spania, eventuelt via privat reiseforsikring via din leverandør i Norge.