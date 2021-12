Scandic varsler massepermittering

Scandic varsler permittering av minst 500 ansatte, melder DN.

– Timingen er jo elendig nå like før jul, sier Scandic-sjef Asle Prestegard til DN, som bekrefter at det dreier seg om minst 500 som vil få permitteringsvarsel.



Mandag besluttet regjeringen å innføre nye nasjonale smittevernstiltak, og det ble lagt frem flere smittevernstiltak som rammer hotellbransjen hardt, som skjenkestopp, antallsbegrensninger og avstandskrav.

Tirsdag ble det holdt en ny pressekonferanse om de økonomiske tiltakene.

Der ble det blant annet lagt frem at i perioden fra november til desember vil kravet til omsetningsfall reduseres fra 40 til 30 prosent, og det maksimale støttebeløpet pr. bedrift og konsern kuttes fra 20 til 15 millioner i tomånedersperioden.

Prestegard reagerer på at det er satt et tak pr. konsern på 15 millioner, og at de nå er tvunget til å sende ut permitteringsvarsler.

– Det er mange, mange hundre, sier han til DN og legger til at de vil komme tilbake til det eksakte antallet om noen dager.



Scandic har i dag cirka 4.000 ansatte og rundt 70 hoteller i Norge.

Kjedelig utvikling

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting, som har analysert de ferskeste tallene fra Benchmarking Alliance, synes synd på hotellbransjen.

– Det er en utrolig kjedelig utvikling vi nå ser. I høst registrerte vi storbytall som var nær normalen og vi opplevde stor pågang fra hotellinvestorer som lanserte nye prosjekter. Og så faller rombelegget kraftig igjen, sier han til Finansavisen.

– Jeg synes synd på alle hotelldrivere og hotelleiere, samt aktører i tilknyttede virksomheter. Dette er bare trist, sier Wiederstrøm.