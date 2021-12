Hotellkjemper trekker permitteringsvarsler

Nordic Choice kunngjør tirsdag at de snur etter regjeringens endringer, og sier nå at de ønsker å beholde sine 5.000 ansatte i Norge på jobb.

– Det har vært noen vonde dager etter at vi fikk forslaget til lønnskompensasjon presentert. Heldigvis sluttet hverken vi, våre bransjekolleger, arbeidsgiverorganisasjonene og ikke minst de ansatte å kjempe for en ordning som gjør at tusenvis av hotell- og restaurantansatte slipper å bli permittert like før jul, sier Nordic Choice-sjef Torgeir Silseth.

RASKT UTE: Thon Hotels sendte ut permitteringsvarsler til rundt 1.000 ansatte før helgen. Foto: magnus rorvik skjolberg

Vil ikke gi regjeringen ros

Til tross for at dette er en ordning de vil benytte seg av, er Silseth likevel skuffet over tapene hotellkjeden må ta siden de er ilagt næringsforbud.

– Rundt regnet så dekker ordningen bare 35 prosent av lønnskostnadene for våre fast ansatte, så jeg vil ikke gi regjeringen æren for at de ansatte slipper å feire jul med klump i magen, sier Silseth.



Da regjeringen presenterte lønnsstøtteordningen på fredag ble de møtt med massiv kritikk, og både Thon Hotels og Petter Stordalens Nordic Choice varslet massepermitteringer fordi de mente at det originale forslaget var for dårlig.

Går igjennom den nye ordningen

Adm. direktør i Thon Hotels Morten Thorvaldsen skal ha sendt ut permitteringsvarsel til rundt 1.000 ansatte allerede før helgen. Mens hos Nordic Choice var de litt mer usikre på nøyaktig hvor mange som ville bli permittert.

Men på mandag ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti enige om en ny lønnsstøtteordning, hvor blant annet maksbeløpet for lønnsstøtte økes fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden pr. ansatt og er begrenset til 80 prosent av bruttolønnen til arbeidstageren. Og i etterkant av fremleggelsen holder både Nordic Choice og Thon Hotels på å gå igjennom den nye ordningen.