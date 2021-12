Nytt tilbakeslag for cruisegigant

Siden juni har cruiseskip sakte men sikkert blitt sjøsatt igjen, etter lange perioder i opplag. I takt med framveksten av omicronviruset har imidlertid trenden snudd. Royal Caribbean Cruises, som er verdens nest største cruiseselskap, kan rapportere om en kraftig nedgang i bestillinger og en økning i avbestillinger ifølge Reuters.

Selskapet returnerte til drift den 1. juni, der selskapet siden den gang har fraktet i overkant av én million passasjerer. Av disse har 1.745 passasjerer blitt smittet av coronaviruset.

– Antall smittede på skipene våre har steget, men alvorlighetsgraden for disse tilfellene er fortsatt lav, skriver medisinsk direktør i Royal Caribbean Cruises Calvin Johnson til Reuters.

Positive for 2022

Selskapet skriver videre at til tross for at estimatene for første halvdel av 2022 er under historiske nivåer, mener de Omicron-situasjonen ikke er like omfattende som den tidligere Delta-varianten. Selskapet estimerer også at kundetall i andre halvdel av 2022 skal ligge på historiske nivåer.

Samtidig melder selskapet om at de den siste tiden har måttet stenge ned 16 av totalt 331 destinasjoner. Oppblomstringen av Omicron-varianten har også medført at flere av aktivitetene ombord på skipene har måttet stenge ned.