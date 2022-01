Kraftig fall for hotellene i desember

Ifølge Dagens Næringsliv viser tallene fra Benchmarking Alliance at desember startet bra – etter at flere byer hadde gode måneder i oktober og november. Men så kom nye tiltak, inkludert skjenkestopp.

Oslo-hotellene hadde ifølge oversikten en losjiinntekt per tilgjengelige rom (revpar) som var over 41 prosent lavere enn i desember 2019. For Bodø var nedgangen 39 prosent, noe som trolig skyldes økt kapasitet siden pandemien startet. Det var også nedgang i Tromsø (29 prosent), Bergen (23 prosent), Trondheim (15 prosent), Stavanger (7,5 prosent) og Gardermoen (6 prosent).

– Utviklingen i desember er rett og slett tragisk for en svært hardt prøvet bransje, sier Peter Wiederstrøm, rådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting, som har analysert tallene.

– Jeg tør ikke tenke på hvordan det er for hotelldrivere å stadig gire opp aktiviteten med varebestillinger, vaktlister og bookinger for så å trappe dramatisk ned etter smitteutvikling og myndighetenes tiltak. Det er en nesten umulig øvelse, fortsetter han.

(©NTB)