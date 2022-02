Fredag la Royal Caribbean frem fjerdekvartalstall. Cruisekjempen påpeker at omicron har hatt stor påvirkning på antall bestillinger det siste kvartalet. Selskapet hadde forventet å drive lønnsomt innen nå, men virusvarianten ser ut til å ha forsinket gjeninnhentingen med noen måneder.

Likevel mener konsernsjef Jason Liberty at omicron ikke vil påvirke selskapets generelle utviklingsbane eller etterspørsel etter cruise, ifølge Marketwatch.

Totalt sett var antallet bestillinger høyere enn ved forrige kvartal. Det var først i desember at bestillingen begynte å avta, noe som varte ut ferieperioden. Videre begynte bestillingene å øke sakte men sikkert forteller selskapet.

Mange skip tilbake i drift

Ved utgangen av 2021 hadde cruisegiganten satt 50 av 61 skip tilbake i drift og før sommeren 2022 har selskapet planer om å ha alle skipene tilbake i drift.

Selskapet har sagt at det forventer et netto underskudd for første halvdel av 2022, mens andre halvdel av året vil være lønnsomt.

I fjerde kvartal rapporterte Royal Caribbean et resultat på minus 1,4 milliarder dollar, tilsvarende et resultat pr. aksje på minus 5,33 dollar. På helårsbasis var underskuddet på 5,3 milliarder dollar.