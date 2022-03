Hurtigruten Group tapte mer i fjerde kvartal sammenlignet med fjoråret. Cruiserederiet hadde 11 av 15 skip i drift ved utgangen av fjoråret.

Inntektene ble nær doblet fra 38,4 millioner euro i fjerde kvartal 2020 til 75,4 millioner i 2021, men det hjalp lite når utgiftene knyttet til lønn og drift steg kraftig. Driftsresultatet endte følgelig med et tap på 66,2 millioner euro, mot minus 47 millioner året før.

Hurtigruten Group Q4 (Mill. EUR) Q4/21 Q4/20 Driftsinntekter 75,4 38,4 Driftsresultat −66,2 −47 Resultat før skatt −88 −61,2 Resultat etter skatt −91,3 −50,1

Bunnlinjen viser et tap på 91,3 millioner euro, mot negative 50,1 millioner i 2020.

Rederiet skriver imidlertid i rapporten at det ser bedring i bookingene i tiden fremover. De resterende fire skipene vil være i drift i løpet av første halvår 2022.

Hurtigruten ser nå markant bedring i bookinger fra andre kvartal 2022 til første kvartal 2023 med en økning til 386 euro. Det er 5,4 prosent over bookingene i samme periode for to år siden – før pandemien.