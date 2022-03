Nesten halvparten av nordmenn vil legge sommerferien til utlandet

– Etter to år med Norgesferier er det mange som nå planlegger å reise utenlands i ferien. Det er uten tvil Danmark, Spania og Sverige som er de mest populære destinasjonene for oss nordmenn, sier leder for politikk og kommunikasjon Maria Østerhus Lobo i Virke.

Tall fra NHO reiseliv er noe lavere. I en fersk undersøkelse svarer 23 prosent at de planlegger sommerferie i Norge, mens 14 prosent sier de skal på ferie i utlandet. 19 prosent skal på ferie både i Norge og utlandet.

Nesten halvparten har ikke lagt noen sommerferieplaner ennå.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tror mange vil feriere i Norge også denne sommeren, selv om det ikke er strenge reiserestriksjoner.

