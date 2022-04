VENTER PÅ FLERE SKIP: Havila Kystrutens sjef Bent Martini (t.v.) og reder Per Sævik har fortsatt tre skip under utrustning på Tersan-verftet i Tyrkia. Ferdigstillelsestidspunktene er usikre, men rederiet håper at alle kan settes i trafikk Bergen-Kirkenes-Bergen før året er omme. Opprinnelig skulle rederiet hatt fire skip i trafikk i ruten fra januar i fjor. Foto: Havila Kystruten