Leier ut Mexicos presidentfly til bursdager og bryllup

Lopez Obrador er kjent som en meget nøktern president og reiser selv bare med kommersielle fly. Han har kalt det dyre Boeing 787 Dreamliner-flyet tilhørende presidentembetet en «fornærmelse mot folket».

Flyet skal nå overleveres et selskap som skal leie det ut for å dekke de tilhørende utgiftene og vedlikeholdskostnadene. Lopez Obrador lovet under valgkampen i 2018 at han ville selge flyet.

Flyet ble kjøpt for rundt 1,8 milliarder kroner av tidligere president Felipe Calderon, men den eneste som har brukt det var hans etterfølger Enrique Pena Nieto.

Ingen har enda villet kjøpe det massive flyet, som ble spesialinnredet med soverom, eget bad og sitteplasser for 80 personer.

