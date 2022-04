Havila Kystruten har ifølge en pressemelding Skjærtorsdag sett seg nødt til å kansellere rundturen Bergen – Kirkenes – Bergen som hadde planlagt start 12. april. Nå legges skipet i opplag i Bergen inntil videre.

Årsaken er en fortsatt uavklart situasjon knyttet til skipets forsikringsdekning. Parallelt arbeides det med å skaffe annen finansiering og kutte båndene til det russiske leasingselskapet GTLK.

Passasjerer om bord vil så raskt det lar seg gjøre få bistand til sine hjemreiser, og alle reisende vil få refundert sine billetter med «Havila Capella», opplyses det.

Utenriksdepartementet bekreftet ifølge rederiet sent onsdag kveld at sanksjonsbestemmelsen ikke var til hinder for normal drift og dermed også at forsikringen ville gjelde for «Havila Capella».

Torsdag ettermiddag kom det imidlertid kontrabeskjed fra myndighetene etter at de hadde gjennomgått saken påny.

– Skuffet



– Først og fremst er vi veldig skuffet over at det ikke ble en løsning, og at myndighetene snudde nå i ettermiddag. Utenriksdepartementet har konkludert med at en ansvarsforsikring ikke er forenelig med sanksjonsbestemmelsene, sier adm. direktør Bent Martini i Havila Kystruten.



– Det må vi bare akseptere, og vi synes det er forferdelig leit for alle våre passasjerer som hadde gledet seg til en hyggelig påsketur om bord i «Havila Capella». Da Utenriksdepartementet kom med sin bekreftelse onsdag trodde vi at vi skulle få seile igjen, men det ble beklageligvis ikke en realitet nå, sier Martini.

Sjøforsikringsselskapet Gard i Arendal mener det ikke har anledning til å forsikre skipet etter at det russiske leasingselskapet GTLK ble ført opp på EUs sanksjonsliste.

«Vi kommenterer ikke pågående saker eller individuelle kundeforhold», sa direktør Svein Buvik i Gard til Finansavisen onsdag formiddag.