Ser knallsterk vekst i ti år: – Blir fantastisk

Verdens reiselivs- og turismesektorer ventes å returnere til prepandemiske nivåer i 2023, og å vokse i et raskere tempo enn verdens BNP, melder Reuters og viser til estimater fra World Travel and Tourism Council (WTTC).

Ifølge WTTC vil bransjen ha en gjennomsnittlig årlig vekst på 5,8 prosent fra 2022 til 2032, mot en vekst på 2,7 prosent for globalt bruttonasjonalprodukt.

Dessuten estimeres det at reiselivsbransjen vil skape 126 millioner nye arbeidsplasser i denne perioden.

«Opphentingen kommer til å bli så fantastisk», heter det fra WTTC-leder Julia Simpson, som tilføyer at den avhenger av at Kina åpner opp samfunnet igjen, med henvisning til landets nulltoleranse for covid og vedvarende nedstengninger.

73.000 milliarder i år

WTTC estimerer at reiselivs- og turismebransjen vil oppnå en samlet produksjon på 8.350 milliarder dollar i år – drøyt 73.000 milliarder kroner.

Neste år ventes en vekst til 9.600 milliarder dollar – drøyt 84.000 milliarder kroner – som vil utgjøre en retur til nivåene før coronapandemien.

Sysselsettingen i bransjen vil nå 300 millioner arbeidsplasser i år og 324 millioner neste år. I 2019 var den på 333 millioner jobber, ifølge WTTC-tallene.